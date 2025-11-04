Укр Рус
Show24 Украинские звезды Остап Ступка впервые прокомментировал слухи, что оставил бывшую ради новой девушки
4 ноября, 11:42
2

Остап Ступка впервые прокомментировал слухи, что оставил бывшую ради новой девушки

София Хомишин
Основні тези
  • Остап Ступка подтвердил, что его роман с Маргаритой Ткач начался, когда он еще находился в формальных отношениях с предыдущей партнершей.
  • Пара публично подтвердила свои отношения на кинофестивале "Молодость" в октябре 2024 года, а Ступка на 35 лет старше Маргариты.

Народный артист Украины Остап Ступка находится в отношениях с театроведом Маргаритой Ткач. В сети поговаривают, что их роман начался еще до разрыва актера с предыдущей партнершей.

Остап Ступка прокомментировал эти слухи в новом интервью. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

Интересно Звезда "Бриджертонов" стал самым сексуальным мужчиной мира по версии People

Оказалось, что пара действительно начала встречаться тогда, когда актер еще находился в других отношениях. Однако Ступка отмечает, что те отношения уже были скорее формальные. По словам актера, он чувствовал себя одиноким, и именно тогда между ним и Маргаритой завязался роман.

Мы жили под одной крышей, но в разных комнатах квартиры. Это переросло в дружбу. Оно не могло долго тянуться. Надо красиво разойтись, поблагодарить друг друга за проведенные годы и начинать что-то новое или сделать паузу, 
– рассказал актер.

Интервью с Остапом Ступкой: смотрите видео онлайн

Ранее в комментарии ТСН Остап рассказал, что познакомился с новой девушкой, когда она брала у него интервью для интернет-издания о культуре.

Что известно об отношениях Остапа Ступки и Маргариты Ткач?

  • Пара призналась, что все закрутилось очень быстро. Около месяца после интервью они общались, а впоследствии Остап пригласил Маргариту на выставку.
  • Девушка рассказывала, что сначала не была настроена на серьезные отношения, но актер настоял на этом. Через некоторое время Остап и Маргарита начали жить вместе.
  • Впервые публично свои отношения актер и театровед подтвердили во время кинофестиваля "Молодость" в октябре 2024 года, где появились вместе.
  • Как известно, Ступка на 35 лет старше девушки.

Часті питання

Почему Остап Ступка решил прокомментировать слухи о своих отношениях?

Остап Ступка прокомментировал слухи, чтобы прояснить ситуацию вокруг своих отношений с Маргаритой Ткач. Он отметил, что его предыдущие отношения были формальными, и он чувствовал себя одиноким, что привело к завязыванию нового романа.

Как Остап Ступка познакомился с Маргаритой Ткач?

Остап Ступка познакомился с Маргаритой Ткач, когда она брала интервью у него для интернет-издания о культуре. После этого они начали активно общаться, что в конце концов привело к началу их отношений.

Как развивались отношения между Остапом Ступкой и Маргаритой Ткач?

Отношения между Остапом Ступкой и Маргаритой Ткач развивались быстро. Они общались около месяца после интервью, и впоследствии Остап пригласил Маргариту на выставку. Публично они подтвердили свои отношения на кинофестивале 'Молодость' в октябре 2024 года.