Остап Ступка впервые прокомментировал слухи, что оставил бывшую ради новой девушки

Народный артист Украины Остап Ступка находится в отношениях с театроведом Маргаритой Ткач. В сети поговаривают, что их роман начался еще до разрыва актера с предыдущей партнершей.

Остап Ступка прокомментировал эти слухи в новом интервью. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

Оказалось, что пара действительно начала встречаться тогда, когда актер еще находился в других отношениях. Однако Ступка отмечает, что те отношения уже были скорее формальные. По словам актера, он чувствовал себя одиноким, и именно тогда между ним и Маргаритой завязался роман.

Мы жили под одной крышей, но в разных комнатах квартиры. Это переросло в дружбу. Оно не могло долго тянуться. Надо красиво разойтись, поблагодарить друг друга за проведенные годы и начинать что-то новое или сделать паузу,

– рассказал актер.

Ранее в комментарии ТСН Остап рассказал, что познакомился с новой девушкой, когда она брала у него интервью для интернет-издания о культуре.

Что известно об отношениях Остапа Ступки и Маргариты Ткач?