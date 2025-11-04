Остап Ступка вперше прокоментував чутки, що залишив колишню заради нової дівчини
- Остап Ступка підтвердив, що його роман з Маргаритою Ткач розпочався, коли він ще перебував у формальних стосунках з попередньою партнеркою.
- Пара публічно підтвердила свої стосунки на кінофестивалі "Молодість" у жовтні 2024 року, а Ступка на 35 років старший за Маргариту.
Народний артист України Остап Ступка перебуває у стосунках з театрознавицею Маргаритою Ткач. У мережі подейкують, що їхній роман розпочався ще до розриву актора з попередньою партнеркою.
Остап Ступка прокоментував ці чутки в новому інтерв'ю. Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.
Цікаво Зірка "Бріджертонів" став найсексуальнішим чоловіком світу за версією People
Виявилося, що пара справді почала зустрічатися тоді, коли актор ще перебував в інших стосунках. Втім, Ступка наголошує, що ті стосунки вже були радше формальні. За словами актора, він почувався самотнім, і саме тоді між ним та Маргаритою зав'язався роман.
Ми жили під одним дахом, але у різних кімнатах квартири. Це переросло в дружбу. Воно не могло довго тягнутися. Треба красиво розійтися, подякувати одне одному за проведені роки й починати щось нове або зробити паузу,
– розповів актор.
Інтерв'ю з Остапом Ступкою: дивіться відео онлайн
Раніше в коментарі ТСН Остап розповів, що познайомився з новою дівчиною, коли вона брала в нього інтерв'ю для інтернет-видання про культуру.
Що відомо про стосунки Остапа Ступки та Маргарити Ткач?
- Пара зізналася, що все закрутилося дуже швидко. Близько місяця після інтерв'ю вони спілкувалися, а згодом Остап запросив Маргариту на виставку.
- Дівчина розповідала, що спершу не була налаштована на серйозні стосунки, та актор наполіг на цьому. Через деякий час Остап і Маргарита почали жити разом.
- Вперше публічно свої стосунки актор і театрознавиця підтвердили під час кінофестивалю "Молодість" у жовтні 2024 року, де з'явилися разом.
- Як відомо, Ступка на 35 років старший за дівчину.
Часті питання
Чому Остап Ступка вирішив прокоментувати чутки про свої стосунки?
Остап Ступка прокоментував чутки, щоб прояснити ситуацію навколо своїх стосунків з Маргаритою Ткач. Він наголосив, що його попередні стосунки були формальними, і він почувався самотнім, що призвело до зав'язання нового роману.
Як Остап Ступка познайомився з Маргаритою Ткач?
Остап Ступка познайомився з Маргаритою Ткач, коли вона брала інтерв'ю у нього для інтернет-видання про культуру. Після цього вони почали активно спілкуватися, що врешті-решт призвело до початку їхніх стосунків.
Як розвивалися стосунки між Остапом Ступкою та Маргаритою Ткач?
Стосунки між Остапом Ступкою та Маргаритою Ткач розвивалися швидко. Вони спілкувалися близько місяця після інтерв'ю, і згодом Остап запросив Маргариту на виставку. Публічно вони підтвердили свої стосунки на кінофестивалі 'Молодість' у жовтні 2024 року.