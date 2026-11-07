От признания в любви Светлане Лободе до разрыва с Аланом Бадоевым: как изменился Макс Барских

Когда-то о нем говорили из-за эпатажных выходок на телевидении, а сегодня он является одним из самых известных украинских поп-артистов. За годы карьеры Макс Барских изменил не только сценический образ, но и музыку, и взгляды на собственное творчество. Но эта особая страница его истории, длившаяся почти два десятилетия, теперь подходит к концу.

Макс Барских объявил о завершении 18-летнего сотрудничества с режиссером Аланом Бадоевым. 24 Канал предлагает вспомнить, каким был артист в начале карьеры, что изменилось в его жизни и какую роль в этом сыграл творческий тандем с известным клипмейкером.

Признание в любви Светлане Лободе

До обретения большой популярности Макс Барских был обычным парнем из Херсона, которого звали Николай Бортник. Он родился 8 марта 1990 года и с детства интересовался музыкой. Однако путь на сцену не был очевидным: родные рассматривали для него более практичные профессии, а сам будущий артист мечтал о карьере певца.

В 2008 году 18-летний Николай пришел на второй сезон украинской "Фабрики звезд". Именно там он получил сценическое имя Макс Барских и впервые оказался в центре внимания большой аудитории.

Впрочем, участник шоу запомнился не только вокальными выступлениями. Одним из самых громких событий стала его история с влюбленностью в Светлану Лободу. Молодой артист открыто демонстрировал симпатию к старшей коллеге, а впоследствии даже посвятил ей свой поступок, который шокировал зрителей.

Светлана Лобода и Макс Барских / Коллаж 24 Канала

От первых клипов до больших концертов

Знакомство Макса Барских и Алана Бадоева произошло во время "Фабрики звезд-2". Режиссер увидел в молодом исполнителе потенциал и впоследствии стал человеком, с которым артист строил свою сценическую историю на протяжении 18 лет.

Их сотрудничество оказалось гораздо более масштабным, чем просто создание музыкальных клипов. Бадоев помогал формировать визуальный стиль Барских, работал над концертными постановками и превращал его выступления в полноценные шоу. Вместе они создавали образ артиста, которого узнавали не только по голосу, но и по особой эстетике клипов.

В разные годы зрители видели их совместные работы в различных музыкальных жанрах и настроениях. От романтических историй до провокационных видео – режиссер помогал Барских экспериментировать и не зацикливаться на одном амплуа.

Макс Барских и Алан Бадоев / Пресс-служба

"Туманы", "Подруга-ночь" и новое звучание: каким стал Макс Барских

В начале карьеры Барских часто ассоциировали с эпатажем, необычными образами и русскоязычной танцевальной музыкой. Со временем он превратился в артиста, чьи песни стали узнаваемыми далеко за пределами Украины.

Среди его самых известных композиций – "Туманы", "Подруга-ночь", "Моя любовь" и "Хочу танцевать". Они закрепили за певцом статус одного из популярных представителей поп-музыки. В 2010 году Барских получил награду MTV Europe Music Awards в категории Best Ukrainian Act, а в 2012 году участвовал в национальном отборе на "Евровидение" с песней "Dance".

Полномасштабное вторжение России стало новым переломным моментом в творчестве исполнителя. Он отказался от создания русскоязычных песен и начал активно выпускать украиноязычный материал. Часть старых композиций артист также адаптировал на украинский язык.

В 2023 году Барских представил альбом "Зорепад", в который вошли украиноязычные версии его известных хитов и новые композиции. Так артист постепенно раскрывал для слушателей другую сторону своего творчества.

Роман с певицей и личные тайны

Одной из самых известных историй стала его близость с певицей Мишей Романовой. Они познакомились еще в юности, когда учились в одном учебном заведении в Херсоне. Впоследствии оба переехали в Киев, а их отношения стали предметом обсуждений поклонников.

Романову и Барских неоднократно связывали романтические слухи. Сам артист также рассказывал о чувствах к девушке, однако их история не переросла в семейную жизнь. Несмотря на это, они сохранили близкие отношения. Когда в 2018 году Миша Романова родила сына Мартина, Барских стал его крестным отцом.

18 лет вместе – и теперь каждый пойдет своим путем

В ноябре 2026 года стало известно о завершении одного из самых длительных творческих партнерств украинского шоу-бизнеса. Макс Барских и Алан Бадоев объявили об этом во время восьмого прайма обновленной "Фабрики звезд". Символично, что именно этот проект в свое время свел их вместе.

Макс Барских и Алан Бадоев ранее / Пресс-служба

Бадоев назвал решение взвешенным и признался, что они шли к нему довольно долго. Режиссер также обратился к молодым артистам с мыслью, что даже прощаться можно с любовью и благодарностью.

Макс Барских и Алан Бадоев ранее / Пресс-служба

Барских, в свою очередь, поблагодарил наставника за поддержку в моменты сомнений и за опыт, который сравнил с целым университетом.

Когда я сомневался в себе, ты всегда находил слова, которые вдохновляли меня, давали силу и веру двигаться дальше. Быть твоим артистом – это настоящая школа, целый университет, который мне посчастливилось пройти,

– сказал певец.

В то же время артист сообщил о намерении взять творческую паузу как минимум на год, чтобы отдохнуть и посвятить время себе. Последней совместной работой станет концертное шоу "Сегодня имеет смысл".

Макс Барских – не единственный артист, чья карьера начиналась на "Фабрике звезд": в октябре на сцену обновленного шоу также вернулись Братья Борисенко со своим хитом "Звездный берег".