70 человек госпитализированы: кто будет нести ответственность за массовое отравление в ресторане Кацурина

Недавно в новом ресторане Михаила Кацурина во Львове произошло массовое отравление людей. По состоянию на это утро известно, что 70 человек госпитализировали, среди них – 9 детей, да и сам ресторатор оказался на больничной койке.

Известно, что полиция уже открыла уголовные производства по части 1 статьи 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Пострадавшим рекомендуют сохранять все чеки и квитанции, чтобы потом получить компенсацию, пишет Show24 со ссылкой на KYIV24.

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По словам Татьяны Слипченко, которая является экспертом по медицинскому праву, конечную ответственность будет нести именно руководство заведения. Она отметила, что руководителем не всегда является владелец.

Не фермер, который продал яйца, как мы сейчас говорим, что одна из причин является сальмонелла, которая могла быть в яичных продуктах. Не поставщик, а все же тот, кто подал на стол блюдо,

– заявила Слипченко.

Эксперт также рекомендует пострадавшим иметь выписку от семейного врача, где будет зафиксирована дата, время обращения и симптомы, с которыми обратились в медицинское учреждение, а также то, каким было лечение. Если это стационарная выписка, то там все подробно будет расписано.

Также следует хранить все чеки и квитанции. Если потеряли работоспособность на определенный период времени и будете иметь заключение на руках об этом – то это тоже является доказательством, что вы понесли убытки из-за того, что не работали и не получали доход. Также доказательством могут быть билеты в поездку, которые потеряли свою актуальность, из-за того, что отравились.

По новой информации, все пострадавшие ели сингапурский чизкейк – популярный десерт, содержащий сырые яйца. У двух людей, отравившихся, подтвердили сальмонеллез.