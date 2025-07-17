Люди массово отравились в ресторане "Китайский привет" во Львове: все, что известно о ситуации

Вчера ресторатор Михаил Кацурин сообщил, что отравился в собственном ресторане во Львове. Кроме него пострадали десятки посетителей, среди которых есть дети.

На момент публикации в инстаграме новости об отравлении, Кацурин сообщал об 11 людях, которые также отравились. Однако за последние сутки эта цифра выросла до 56. Вероятно, это еще не окончательное количество, пишет Show24.

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Что Кацурин говорит о ситуации и как помогает пострадавшим?

Известно, что ресторатора госпитализировали с симптомами отравления. По мнению Кацурина, причиной такого события стали яйца и яичный крем в десертах 14 и 15 июля. Также муж Дорофеевой сообщил, что делает он и его команда, чтобы помочь всем тем, кто пострадал.

Оплачивают счета за лечение всем, кто отравился. Со всеми, кто обратился за помощью, на связи. В заметке говорится, что если кому-то стало плохо, то просят написать свой контакт в инстаграм-страницу заведения.

Заведение закрыли до выяснения всех обстоятельств.

Санстанция уже проверила всех работников, поверхности и продукты, поэтому остается дождаться результатов проверки.

Пообещали утилизировать все продукты, которые есть в ресторане.

Извини, Львов. Нам очень жаль. Мы сделаем все и больше, чтобы исправиться!,

– написал ресторатор.

Миша Кацурин отравился в собственном ресторане / Фото из инстаграма мужчины

Напомним, что полиция уже открыла уголовные производства по части 1 статьи 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Виновным грозит штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Что говорят пострадавшие об отравлении в ресторане "Китайский привет"?

По состоянию на 10 часов утра 17 июля было известно о 56 людях, которые обратились с признаками отравления в инфекционную больницу Львова. Среди пострадавших есть восемь детей. Пациентам поставили диагноз острая кишечная инфекция и пищевая токсикоинфекция, часть из них находится в состоянии средней и тяжелой тяжести. Люди жаловались на тошноту, рвоту и повышение температуры.

В соцсетях пострадавшие поделились состоянием своего самочувствия и рассказали, помогает ли им ресторатор.

Ксения Ильчук: девушка потеряла сознание из-за плохого самочувствия. У нее повысилась температура, а врачи назначили капельницы.

Григорий Давыдов: у мужчины поднялась температура и появилась слабость в теле.

София Ханас: жаловалась на высокую температуру, а у ее парня диагностировали еще и поражение печени. Кацурин поинтересовался у девушки о самочувствии, а также покрывает расходы на лечение.

София Ханас об отравлении в ресторане Кацурина / Скриншот с Threads

Настя Иванишин: температура не спадает уже несколько дней, а состояние ухудшается.

Настя Иванишин отравилась в новом заведении Миши Кацурина во Львове / Колаж Show24

Все пострадавшие были посетителями ресторана "Китайский привет" во Львове. Многие из гостей заказывали сингапурский чизкейк – популярный десерт, содержащий сырые яйца. Именно он может быть потенциальной причиной заражения. Вероятно, люди заразились сальмонеллой (это тип бактерий, которые могут вызывать пищевые заболевания, широко известные как сальмонеллез).