Оззи Осборн в последний раз выступил на сцене: прогремел прощальный концерт культовых Black Sabbath

Британский рок-музыкант Оззи Осборн и другие участники группы Black Sabbath отыграли свой последний концерт. Мероприятие состоялось в их родном городе, Бирмингеме.

В субботу, 5 июля, в Бирмингеме состоялся масштабный фестиваль Back To The Beginning. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на Independent.

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В этот день в последний раз на сцену вышел Оззи Осборн и оригинальный состав группы Black Sabbath – Тони Айомми, Хизер Батлер и Билл Уорд. Они исполнили знаковые хиты War Pigs, NIB, Iron Man и Paranoid.

Из-за болезни Паркинсона Оззи Осборн исполнял треки, сидя на черном крылатом троне. Прощальный концерт завершился фейерверками и тортом для Осборна.

Так хорошо быть на этой чертовой сцене. Вы даже не представляете, как я этого ждал,

– сказал музыкант, официально покинувший сцену.

Последнее выступление Black Sabbath: смотрите видео онлайн

В фестивале приняли участие и другие культовые рок-группы: Slayer, Tool, Gojira, Metallica, Guns N Roses, Pantera, Alice in Chains, Anthrax и другие.

Что известно о Black Sabbath

Группа Black Sabbath основали в 1968 году в Бирмингеме. Коллектив считают одними из основателей музыкального жанра хэви-метал и дум-металла. Их дебютный альбом Black Sabbath называют самым первым метал-альбомом. Оззи Осборн покинул группу в 1979 году. С тех пор вокалистами Black Sabbath были Ронни Джеймс Дио, Ян Гиллан и Тони Мартин.

Последний концерт группы состоялся в 2017 году. Но 5 июля состоялось воссоединение полного состава коллектива, что поставило финальную точку в их карьере.

"Крестный отец металла" Оззи Осборн страдает из-за болезни Паркинсона с 2020 года. В феврале 2024 он сообщил, что вынужден уйти со сцены. А зимой 2025 его жена Шэрон Осборн сообщила, что музыкант больше не может ходить.