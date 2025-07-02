В США вынесли приговор скандальному рэперу P Diddy

Американского рэпера и продюсера Шона Комбса, более известного как P. Diddy, признали виновным в перевозке людей для занятия проституцией. Судебное разбирательство проходило в Нью-Йорке почти два месяца.

Однако P. Diddy оправдали по более серьезным обвинениям, речь идет о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и заговоре с целью рэкета. Сообщает Show 24 со ссылкой на BBC.

К слову Грозит пожизненное: P Diddy, которого обвиняют в сексуальном насилии, частично вынесли приговор

Прокуроры обвинили P. Diddy в том, что он использовал статус знаменитости и бизнес, чтобы управлять преступной компанией с целью сексуальной торговли женщинами и скрывать свои преступления.

Присяжные совещались в течение 13 часов и оправдали рэпера с тремя из пяти самых серьезных обвинений, которые были выдвинуты против него. Сам P. Diddy признался, что совершал домашнее насилие, но отрицал любые сексуальные контакты без согласия и более масштабную схему рэкета. Сообщается, что атмосфера в зале суда была эмоциональной.

Перед тем как покинуть зал, P. Diddy стал на колени, прислонился лицом к креслу, якобы молился и дрожал. Позже судья рассмотрит вопрос об освобождении рэпера под залог.

Заметим, что торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации и рэкет предусматривают максимальное наказание, то есть пожизненное заключение.

Рэпер P. Diddy / Фото Getty Images

Судебное разбирательство длилось семь недель, прокуроры вызвали более 30 свидетелей. В частности певицу Кэсси Вентуру, которая является бывшей девушкой P. Diddy, рэпера Кида Кади, бывших сотрудников и работников службы безопасности отеля.

Ранее в сети появилось видео, где рэпер бьет и тянет Кэсси в коридоре отеля в Лос-Анджелесе в 2016 году. По словам сотрудников службы безопасности, P. Diddy пытался заплатить им, чтобы записи с камер наблюдения удалили. Адвокаты мужчины признали, что он прибегал к насилию в отношении женщин, но утверждали, что обвиняемый вел себя так из-за наркотиков и ревности.