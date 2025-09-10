Мировые звезды все чаще выбирают украинские бренды. Так, на днях канадско-американская актриса Памела Андерсон появилась на мероприятии от Pandora в Нью-Йорке в наряде от BEVZA.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм бренда. Больше об образе знаменитости – в материале.

Памела Андерсон надела приталенную рубашку на пуговицах, имеющую съемный воротник, и юбку из прошлогодней осенней коллекции. Свой образ актриса дополнила поясом, золотыми украшениями и туфлями на каблуках.

Известно, что ранее женщина отказалась от яркого макияжа, поэтому и на вечеринке от Pandora выглядела естественно. Памела слегка подкрутила волосы и сделала нюдовый маникюр. Перед камерами актриса позировала улыбающейся.

Памела Андерсон в Нью-Йорке / Фото Getty Images

Памела Андерсон в наряде от BEVZA / Фото Getty Images

Для справки! Рубашка, которую одела Памела Андерсон, стоит более 26 тысяч гривен.

Что известно о бренде BEVZA?