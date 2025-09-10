Укр Рус
Show24 Світові знаменитості На заході в Нью-Йорку: Памела Андерсон підкорила елегантним образом від українського бренду
10 вересня, 11:55
2

На заході в Нью-Йорку: Памела Андерсон підкорила елегантним образом від українського бренду

Марія Примич
Основні тези
  • Памела Андерсон з'явилась на заході Pandora у Нью-Йорку у вбранні від українського бренду BEVZA.
  • Акторка одягла приталену сорочку та спідницю з торішньої осінньої колекції, доповнивши образ золотими прикрасами.

Світові зірки все частіше обирають українські бренди. Так, днями канадсько-американська акторка Памела Андерсон з'явилась на заході від Pandora у Нью-Йорку у вбранні від BEVZA.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм бренду. Більше про образ знаменитості – у матеріалі. 

Не пропустіть Не приховують почуттів: Памела Андерсон і Ліам Нісон офіційно підтвердили свої стосунки

Памела Андерсон одягла приталену сорочку на ґудзиках, що має знімний комір, і спідницю з торішньої осінньої колекції. Свій образ акторка доповнила поясом, золотими прикрасами й туфлями на підборах. 

Відомо, що раніше жінка відмовилась від яскравого макіяжу, тож і на вечірці від Pandora мала природний вигляд. Памела злегка підкрутила волосся і зробила нюдовий манікюр. Перед камерами акторка позувала усміхненою. 

Памела Андерсон у Нью-Йорку / Фото Getty Images

Памела Андерсон у вбранні від BEVZA / Фото Getty Images

Для довідки! Сорочка, яку вдягла Памела Андерсон, коштує понад 26 тисяч гривень.

Що відомо про бренд BEVZA?

  • BEVZA – український бренд, який у 2006 році заснувала Світлана Бевза. 

  • Одяг – елегантний, нейтральних кольорів. На сайті зазначається, що бренд "переосмислює українську культурну спадщину у своїх колекціях, вплітаючи національні символи й традиційні форми у сучасний контекст". Команда прагне, аби українська символіка стала частиною повсякденних образів.

  • Раніше зірка серіалу "Пліткарка" Келлі Резерфорд з'явилась у сукні від BEVZA, вартістю понад 22 тисячі гривень. Вона з колекції, яку бренд створив спільно з українською тенісисткою Еліною Світоліною.