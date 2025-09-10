На заході в Нью-Йорку: Памела Андерсон підкорила елегантним образом від українського бренду
- Памела Андерсон з'явилась на заході Pandora у Нью-Йорку у вбранні від українського бренду BEVZA.
- Акторка одягла приталену сорочку та спідницю з торішньої осінньої колекції, доповнивши образ золотими прикрасами.
Світові зірки все частіше обирають українські бренди. Так, днями канадсько-американська акторка Памела Андерсон з'явилась на заході від Pandora у Нью-Йорку у вбранні від BEVZA.
Більше про образ знаменитості – у матеріалі.
Памела Андерсон одягла приталену сорочку на ґудзиках, що має знімний комір, і спідницю з торішньої осінньої колекції. Свій образ акторка доповнила поясом, золотими прикрасами й туфлями на підборах.
Відомо, що раніше жінка відмовилась від яскравого макіяжу, тож і на вечірці від Pandora мала природний вигляд. Памела злегка підкрутила волосся і зробила нюдовий манікюр. Перед камерами акторка позувала усміхненою.
Для довідки! Сорочка, яку вдягла Памела Андерсон, коштує понад 26 тисяч гривень.
Що відомо про бренд BEVZA?
BEVZA – український бренд, який у 2006 році заснувала Світлана Бевза.
Одяг – елегантний, нейтральних кольорів. На сайті зазначається, що бренд "переосмислює українську культурну спадщину у своїх колекціях, вплітаючи національні символи й традиційні форми у сучасний контекст". Команда прагне, аби українська символіка стала частиною повсякденних образів.
Раніше зірка серіалу "Пліткарка" Келлі Резерфорд з'явилась у сукні від BEVZA, вартістю понад 22 тисячі гривень. Вона з колекції, яку бренд створив спільно з українською тенісисткою Еліною Світоліною.