Не пропустите: песня "Поклич мене на танці" от Пана Парасоли уже взорвала сеть

Украинская музыка снова врывается в топы. На этот раз пользователей захватила новинка, которая стала не просто частью ежедневного плейлиста, но и поводом снять видео для тиктока.

Месяц назад на ютубе и в тиктоке появилась песня "Поклич мене на танці". Автор опубликовал кадры из фильма "Ла-Ла-Ленд", которые стали условным клипом, пишет Show24.

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Эта комбинация по-настоящему стала взрывной, поэтому пользователи просто не могли сдержать своего восторга и присоединились к тренду.

Украинцы, к своим видео подставляют выбранный трек, а в описании указывают фантазии. Кто-то мечтает о сельской дискотеке, кто-то напоминает о своем возрасте, а кто-то указывает на тему постоянных тревог и ночного террора российских шахедов.

Более того, даже военные и ветераны не остались в стороне тренда, поэтому также зажгли сеть своими видео.

Интересно, что в сети пользователи неоднократно оставляли комментарии, что трек им напоминает стиль 80-х или 90-х годов. А кто-то даже сравнил песню с HARD DRIVE – UNDERTALE.

HARD DRIVE – UNDERTALE: слушайте песню онлайн

А кому-то трек напомнил композицию "Сан-Франциско" российской группы. Сам Пан Парасоля сказал, что имел за цель сделать что-то в похожем стиле, чтобы все подпевали под "Поклич мене на танці".

Пан Парасоля о треке "Поклич мене на танці" / Скриншот с тиктока

Такая идея Пана Парасоли стала настоящим фурором, в хорошем смысле этого слова, ведь украинская аудитория не просто оценила трек, но и добавила его в список любимых песен.