Принцесса Леонор и инфанта София в элегантных образах встретились с Папой Римским Львом XIV
Папа Римский Лев XIV встретился с испанской королевской семьей в Мадриде. Понтифика приветствовали король Филипп VI, королева Летиция и две их дочери – принцесса Леонор и инфанта София.
Сестры придерживались протокола и тщательно подобрали наряды для встречи с Папой Римским, которая состоялась в Королевском дворце в Мадриде. Об этом сообщает HOLA.
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Дочери короля и королевы Испании продемонстрировали похожие образы. Инфанта София надела черное платье на запах с пышными рукавами, которое дополнял пояс, и обула балетки в тон – это модель Yvette от Pretty Ballerinas. Девушка осталась верной своему стилю, поэтому отказалась от украшений.
Принцесса Леонор также выбрала для встречи с понтификом черное платье с поясом длины миди, а свой образ дополнила туфлями на каблуках. Сестры сделали естественный макияж и слегка подкрутили волосы.
Король Филипп VI показался в темном классическом костюме со светлым галстуком, под низ он надел рубашку. Королева Летиция вышла в свет в элегантном белом платье с узором и поясом.
С каким Папой Римским ранее встречалась испанская королевская семья?
- 19 августа 2011 года Папа Римский Бенедикт XVI посетил Испанию по случаю Всемирного дня молодежи в Мадриде. Он встретился с испанской королевской семьей во дворце Сарсуэла.
- Тогда принцессе Леонор и инфанте Софии было 6 и 4 года соответственно. Они были одеты в романтические платья с цветочным принтом и уложили волосы в тонкую косу сбоку.