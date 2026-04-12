"Христос воскрес": звезды показали, как освящали паски, и поздравили украинцев с Пасхой

Сегодня, 12 апреля, православные христиане и греко-католики празднуют Пасху. В этот светлый праздник желаем, чтобы в каждом украинском доме царили благополучие, уют, любовь и тепло, а все проблемы исчезли.

Звезды уже поздравили украинцев с Пасхой. В своих социальных сетях они поделились праздничными фотографиями, сделанными во время освящения корзин, передает 24 Канал.

Екатерина Осадчая

Екатерина Осадчая посвятила пасхальные корзины вместе с мужем, ведущим Юрием Горбуновым, и их двумя сыновьями, Иваном и Даниилом, в Шевченковском Гаю во Львове.

Христос воскрес! Вкусной паски и колбаски. Пусть святой праздник Пасхи принесет мир и согласие,

– написала Осадчая.

Сергей Притула

Сергей Притула встретил Пасху в семейном кругу. Волонтер сфотографировался возле церкви со своими четырьмя детьми – Дмитрием, Соломией, Стефанией и Марком, а также с женой Екатериной.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко отмечает Воскресение Христово со своим избранником, бизнесменом Юрием Савранским, и сыном Андрюшей, которого родила в браке с актером Андреем Фединчиком.

Христос Воскрес! С Пасхой, дорогие. Счастья и любви нам всем,

– отметила Денисенко.

Даша Квиткова

Даша Квиткова посвятила пасху с любимым, футболистом киевского Динамо Владимиром Бражко, и сыном от Никиты Добрынина – Львом. Блогерша опубликовала серию праздничных фото в инстаграме и поздравила с Пасхой.

Пусть объятия будут длиннее, разговоры – искреннее, а сердце – спокойнее. Пусть прозвучит тот один звонок, который согреет. Пусть возвращается вера в добро, в жизнь, в то, что после темного всегда приходит свет. Желаем вам простых вещей, которые на самом деле самые важные: здоровья, близких рядом и ощущение, что вы не одни. Берегите себя и тех, кого любите. И пусть у вас будет ощущение дома, где бы вы ни были,

– говорится в заметке Квитковой.

Андрей Бедняков

Андрей Бедняков показал замечательные фотографии с дочерью Ксенией от бывшей жены Анастасии Короткой. Они пришли на освящение пасхальных корзин в красивых вышиванках.

Христос Воскрес! С Пасхой. Мира всем нам. Берегите себя,

– написал телеведущий.

Ольга Сумская

Актерская чета Ольги Сумской и Виталия Борисюка и их дочь Анна освящали пасхальные корзины в Киево-Печерской лавре.

Христос воскрес! Слава тебе, Боже! Спасибо за этот светлый, вдохновенный день!,

– написала Сумская в инстаграме.

Ирина Федишин

Ирина Федишин также поздравила украинцев со светлым праздником Пасхи. Певица отметила, что это "один из величайших дней", который дарит людям верю, надежду и свет.

В этот день Господь особенно касается наших сердец, согревает душу и напоминает – чудеса существуют. Я очень хочу, чтобы самое большое чудо произошло и для Украины – чтобы она воскресла в мире, чтобы наступила победа, чтобы каждая мама обняла своего сына, а все мы снова были вместе – в покое и любви. Пусть в ваших домах царят согласие, тепло и радость, пусть будет вкусная паска, искренние улыбки и светлые мысли,

– говорится в поздравлении Федишин.

Злата Огневич

Злата Огневич поделилась фотографиями с корзиной, сделанными возле церкви. На Пасху она надела светлую вышиванку, черные штаны, а свой образ дополнила платком.

Христос воскрес! Пусть эта Пасха принесет нам всем больше света, тепла и надежды. Обнимите сегодня тех, кого любите,

– обратилась певица к подписчикам.

