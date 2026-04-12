Муж Елены Кравец накануне Пасхи приехал домой. Трогательным видео актриса поделилась на своей странице в инстаграме.
Сергей Кравец сделал детям сюрприз. Он внезапно зашел в комнату к детям – а те обрадовались, когда увидели папу, и побежали его обнимать.
Лучший подарок на праздники,
– подписала ролик Елена Кравец.
Муж Елены Кравец сделал сюрприз детям на праздники: видео
Отметим, Елена и Сергей Кравец состоят в браке около 24 лет. Они воспитывают троих детей - старшую дочь Марию и двойняшек Ивана и Екатерину.
Что известно о службе мужа Елены Кравец?
- Ранее Сергей Кравец был продюсером "Квартала 95". Впоследствии начал заниматься производством фильмов и интернет-проектами.
- В октябре 2025 года Сергей Кравец присоединился к армии. Об этом Елена впервые рассказала лишь около месяца назад в интервью телеведущей Маше Ефросининой.
- Это решение мужа кардинально изменило их отношения. По словам Елены Кравец, теперь у ее мужа изменилась картина мира и определенные ценности.
- Впервые публика узнала о службе Сергея Кравца в феврале 2026 года. Тогда он без предупреждения пришел на спектакль жены. Это произошло 14 февраля – в День всех влюбленных.