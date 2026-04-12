Чоловік Олени Кравець напередодні Великодня приїхав додому. Зворушливим відео акторка поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.

Сергій Кравець зробив дітям сюрприз. Він раптово зайшов у кімнату до дітей – а ті зраділи, коли побачили тата, й побігли його обіймати.

Найкращий подарунок на свята,
– підписала ролик Олена Кравець.

Зазначимо, Олена та Сергій Кравець перебувають у шлюбі близько 24 років. Вони виховують трьох дітей - старшу доньку Марію та двійнят Івана та Катерину.

Що відомо про службу чоловіка Олени Кравець?

  • Раніше Сергій Кравець був продюсером "Кварталу 95". Згодом почав займатися виробництвом фільмів та інтернет-проєктами.
  • У жовтні 2025 року Сергій Кравець долучився до війська. Про це Олена вперше розповіла лиш близько місяця тому в інтерв'ю телеведучій Маші Єфросиніній.
  • Це рішення чоловіка кардинально змінило їхні стосунки. За словами Олени Кравець, тепер в її чоловіка змінилась картина світу та певні цінності.
  • Вперше публіка дізналася про службу Сергія Кравця у лютому 2026. Тоді він без попередження завітав на виставу дружини. Це сталось 14 лютого – у День всіх закоханих.