Скандальный блогер Паша Пай заявил, что во второй раз станет отцом

Блогер Паша Пай сообщил, что во второй раз станет отцом. Для его возлюбленной, Дарьи Маханец, это будет третий ребенок.

Новостью с подписчиками Паша поделился в инстаграме, информирует Show 24. Он опубликовал серию фото с Дарьей, которая держит в руках снимок УЗИ.

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Паша Пай решил поделиться подробностями личной жизни. Он сообщил, что станет отцом двоих детей в 18 лет. Избранница блогера, Дарья Маханец, родит их второго общего ребенка в сентябре.

Я всегда мечтал о большой семье, в которой как минимум трое детей. Сейчас я на шаг ближе к своей мечте и хочу, чтобы вы поддержали нас и были рядом в важные и волнующие моменты нашей жизни,

– написал Паша Пай.

Блогер добавил, что будет чаще показывать их с Дарьей жизнь в социальных сетях. Парень хочет, чтобы подписчики больше узнали об их семье и не думали, что это обычный хайп.

Дарья Маханец беременна / Фото из инстаграма Паши Пая

Что известно о скандале с Пашей Паем

Напомним, что в 2021 году вся Украина обсуждала скандал с Пашей Паем. 13-летний блогер сообщил об "отношениях" с 8-летней моделью Миланой Маханец – дочерью его нынешней избранницы. Они показывали в социальных сетях свои поцелуи и объятия, свидания, встречи с друзьями и походы в кино.

Тогда мама Миланы заявляла, что поддерживает "роман" дочери с 13-летним блогером. В то же время отец девочки был шокирован. Александр Маханец развелся с женой еще в 2019 году.

На скандал отреагировал Николай Кулеба, который в то время был уполномоченным президента по правам ребенка. Он обратился в Офис Генерального прокурора, киберполиции и Министерство внутренних дел.

Впоследствии полиция открыла уголовное производство по статье 301 УК Украины – вывоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов.

В комментарии ТСН Дарья Маханец заявила, что на самом деле между Миланой и Пашей не было отношений и что она не зарабатывала деньги на ребенке. Сама же модель призналась, что любит парня как брата.

У них нет отношений. Они партнеры. Это такая хайповая тематика развития детской страницы. Это было рассчитано на детей, а не на выход куда-то. То есть там не вкладывался какой-то смысл, который сейчас преподносится в каком-то извращенном характере,

– заявила мама Миланы Маханец.

В 2024 году Паша Пай объявил об отношениях с Дарьей Маханец. Он подарил девушке 101 розу за то, что она родила ему сына. В то же время в 2023 году блогер говорил, что является крестным отцом мальчика.