Не "от холода и голода": власти Киевщины назвали причину смерти Павла Лойко

Светлана Поклад сообщила о смерти кинооператора Павла Лойко. В Киевской ОВА подтвердили потерю и опровергли слова о том, что мужчина умер "от голода и холода".

Павел Лойко умер 4 февраля в собственном доме в Ворзеле, отметили в телеграмм-канале Киевской областной военной администрации. Но его смерть не была связана с переохлаждением или недостатком пищи.

Согласно врачебному свидетельству о смерти, причиной смерти является "хроническая ишемическая болезнь сердца". Признаки переохлаждения отсутствуют,

– отметили в заявлении.

Социальные службы проанализировали обстоятельства, в которых оказалась семья Павла Михайловича. Как рассказали соседи, последние годы мужчина и его жена вели отшельнический образ жизни и почти не поддерживали контактов с окружением.

Дом Лойко имеет печное отопление, газифицирован, свет предоставлялся по графикам отключений. Пенсия начислялась на банковский счет. Жену Павла Лойко записали в социальный учет.

В Киевской ОГА также напомнили о системе поддержки населения: горячее питание, пункты обогрева, предоставление услуг, "теплые пакеты" и мобильная кухня в регионе.

Умер Павел Лойко: что о нем известно?