Павел Лойко умер 4 февраля в собственном доме в Ворзеле, отметили в телеграмм-канале Киевской областной военной администрации. Но его смерть не была связана с переохлаждением или недостатком пищи.
Согласно врачебному свидетельству о смерти, причиной смерти является "хроническая ишемическая болезнь сердца". Признаки переохлаждения отсутствуют,
– отметили в заявлении.
Социальные службы проанализировали обстоятельства, в которых оказалась семья Павла Михайловича. Как рассказали соседи, последние годы мужчина и его жена вели отшельнический образ жизни и почти не поддерживали контактов с окружением.
Дом Лойко имеет печное отопление, газифицирован, свет предоставлялся по графикам отключений. Пенсия начислялась на банковский счет. Жену Павла Лойко записали в социальный учет.
В Киевской ОГА также напомнили о системе поддержки населения: горячее питание, пункты обогрева, предоставление услуг, "теплые пакеты" и мобильная кухня в регионе.
Умер Павел Лойко: что о нем известно?
- Павел Лойко родился в июле 1943 года. Работал кинооператором в Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко и сделал немалый вклад в развитие украинского кино. Среди самых известных работ, к которым был привлечен Лойко – "Пропавшая грамота" и "Ральфе, здравствуй".
- О потере в фейсбуке сообщила Светлана Поклад, вдова композитора Игоря Поклада. Она призвала помочь жене умершего.