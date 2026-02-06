Павло Лойко помер 4 лютого у власному будинку у Ворзелі, зазначили у телеграм-каналі Київської обласної військової адміністрації. Але його смерть не була пов'язана з переохолодженням чи нестачею їжі.
До теми У Ворзелі помер український кінооператор Павло Лойко
Згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, причиною смерті є "хронічна ішемічна хвороба серця". Ознаки переохолодження відсутні,
– зауважили в заяві.
Соціальні служби проаналізували обставини, в яких опинилась сім'я Павла Михайловича. Як розповіли сусіди, останні роки чоловік та його дружина вели відлюдницький спосіб життя й майже не підтримували контактів з оточенням.
Будинок Лойка має пічне опалення, газифікований, світло надавалося за графіками відключень. Пенсія нараховувалась на банківський рахунок. Дружину Павла Лойка записали в соціальний облік.
У Київській ОВА також нагадали про систему підтримки населення: гаряче харчування, пункти обігріву, надання послуг, "теплі пакунки" та мобільна кухня в регіоні.
Помер Павло Лойко: що про нього відомо?
- Павло Лойко народився у липні 1943 року. Працював кінооператором у Національній кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка та зробив чималий внесок у розвиток українського кіно. Серед найвідоміших робіт, до яких був залучений Лойко – "Пропала грамота" і "Ральфе, здрастуй".
- Про втрату у фейсбуці повідомила Світлана Поклад, вдова композиторя Ігоря Поклада. Вона закликала допомогти дружині померлого.