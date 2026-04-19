На улицах Тернополя: Павел Вышебаба показал свадебные фото с любимой

18 апреля писатель и военный Павел Вышебаба женился на Анжелике Кравец. Влюбленные сыграли свадьбу в Тернополе.

Вышебаба опубликовал серию свадебных фотографий в инстаграме.

Павел Вышебаба и Анжелика Кравец фотографировались на улице, в книжном магазине и в заведении. Невеста позировала в кружевном свадебном платье, длинной фате, кедах и с красивым букетом, а военный надел коричневый костюм в клетку, белую рубашку и галстук.

Мы поженились и в статусе мужа и жены уже успели выпить кофе, купить книг и поесть веганских хотдогов,

– поделился Вышебаба.

Павел Вышебаба женился

Кравец также опубликовала сообщение о женитьбе на своей странице в инстаграме. Женщина призвала поздравить их, присоединившись к сбору на квадроциклы для выездов на боевые позиции минометной батареи "Минотавр" 68-й егерской бригады, где Вышебаба проходит службу. Цель – 1 миллион 460 тысяч гривен.

