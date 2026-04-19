В день своей свадьбы Вышебаба и Кравец посетили местный книжный магазин "Є". Об этом магазин сообщил в инстаграме.
Не пропустите Звездный учитель Руслан Игоревич впервые стал отцом
Павел Вышебаба и Анжелика Кравец устроили свадебную фотосессию в книжном магазине. Писатель был одет в костюм в клетку, белую рубашку и темный галстук, а невеста выбрала белое кружевное платье с длинными рукавами и узором и дополнила свой образ фатой. Она собрала волосы назад и сделала макияж.
Павел Вышебаба и Анжелика Кравец поженились / Фото из инстаграма книжного магазина "Є"
Анжелика также поделилась кадрами со свадьбы в своем инстаграме. Она поблагодарила Павла за день, а также родных и близких, которые разделили с ними празднование.
Кроме того, жена Вышебабы попросила подписчиков присоединиться к сбору на квадроциклы для выездов на боевые позиции для подразделения "Минотавр", где служит муж.
Павел Вышебаба и Анжелика Кравец поженились / Скриншоты из инстаграма Анжелики
Что известно о личной жизни Павла Вышебабы?
Брак с Анжеликой Кравец – второй для Павла Вышебабы. В 2015 году он женился на Инне Тесленко. Через год у супругов родилась дочь Зореслава, а уже в 2022 году они развелись.
В январе Вышебаба рассекретил новую возлюбленную. Сначала они с Кравец переписывались. Во время отпуска военный приехал к женщине на хутор, а потом она отправилась к нему в прифронтовой город.
В апреле Павел сообщил, что сделал Анжелике предложение. Он сделал предложение любимой в кругу собратьев на берегу водоема во время заката.