В день своей свадьбы Вышебаба и Кравец посетили местный книжный магазин "Є". Об этом магазин сообщил в инстаграме.

Павел Вышебаба и Анжелика Кравец устроили свадебную фотосессию в книжном магазине. Писатель был одет в костюм в клетку, белую рубашку и темный галстук, а невеста выбрала белое кружевное платье с длинными рукавами и узором и дополнила свой образ фатой. Она собрала волосы назад и сделала макияж.

Павел Вышебаба и Анжелика Кравец поженились / Фото из инстаграма книжного магазина "Є"

Анжелика также поделилась кадрами со свадьбы в своем инстаграме. Она поблагодарила Павла за день, а также родных и близких, которые разделили с ними празднование.

Кроме того, жена Вышебабы попросила подписчиков присоединиться к сбору на квадроциклы для выездов на боевые позиции для подразделения "Минотавр", где служит муж.

Павел Вышебаба и Анжелика Кравец поженились / Скриншоты из инстаграма Анжелики

