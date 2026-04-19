У день свого весілля Вишебаба та Кравець завітали до місцевої книгарні "Є". Про це магазин повідомив в інстаграмі.

Не пропустіть Зірковий вчитель Руслан Ігорович уперше став батьком

Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець влаштували весільну фотосесію у книгарні. Письменник був одягнений в костюм у клітинку, білу сорочку та темну краватку, а наречена обрала білу мереживну сукню з довгими рукавами та візерунком і доповнила свій образ фатою. Вона зібрала волосся назад і зробила макіяж.

Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець одружилися / Фото з інстаграму книгарні "Є"

Анжеліка також поділилась кадрами з весілля у своєму інстаграмі. Вона подякувала Павлу за день, а також рідним і близьким, які розділили з ними святкування.

Крім того, дружина Вишебаби попросила підписників долучитися до збору на квадроцикли для виїздів на бойові позиції для підрозділу "Мінотавр", де служить чоловік.

Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець одружилися / Скриншоти з інстаграму Анжеліки

Що відомо про особисте життя Павла Вишебаби?