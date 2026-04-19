Вишебаба опублікував серію весільних фотографій в інстаграмі.

До теми Через два тижні після новини про заручини: Павло Вишебаба вдруге одружився

Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець фотографувалися на вулиці, в книгарні та у закладі. Наречена позувала у мереживній весільній сукні, довгій фаті, кедах та з красивим букетом, а військовий одягнув коричневий костюм у клітинку, білу сорочку та краватку.

Ми одружилися і в статусі чоловіка й дружини вже встигли випити кави, купити книжок і поїсти веганських хотдогів,

– поділився Вишебаба.

Павло Вишебаба одружився / Фото yurykvichko_photography

Кравець також опублікувала допис про одруження на своїй сторінці в інстаграмі. Жінка закликала привітати їх, долучившись до збору на квадроцикли для виїздів на бойові позиції мінометної батареї "Мінотавр" 68-ї єгерської бригади, де Вишебаба проходить службу. Ціль – 1 мільйон 460 тисяч гривень.

Що відомо про стосунки Вишебаби та Кравець?