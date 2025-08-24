24 августа, 17:49
Служу народу Украины, – Павел Зибров получил престижный орден
Основні тези
- Павел Зибров получил орден Ивана Мазепы за вклад в возрождение и развитие украинского государства.
23 августа, в День флага, народный артист Украины Павел Зибров получил орден. Он рассекретил, что это за награда.
Кроме того, поделился своими впечатлениями от награды. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу артиста.
Как оказалось, Павлу Зиброву вручили орден Ивана Мазепы – награду за вклад в возрождение и развитие украинского государства.
Это награда, которая символизирует веру в культуру, язык, искусство, потому что именно они являются духовным оружием нашего народа. Спасибо за такую высокую награду. Служу народу Украины,
– отметил певец.
Кто еще из украинских звезд недавно получил награды?
- Певице Джамале вручили орден княгини Ольги III степени, которым награждают за выдающиеся личные заслуги в государственной, производственной, общественной, научной, образовательной, культурной, благотворительной и других сферах деятельности, а также за воспитание детей в семье.
- Кроме того, на днях Владимир Зеленский присвоил 10 знаков отличия "Национальная легенда Украины" военным, спортсменам, художникам и меценатам. В частности, награду получил лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.