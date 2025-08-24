Среди них – певица Джамала, которая уже поделилась своими впечатлениями. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу исполнительницы.

Джамала получила орден княгини Ольги III степени. Им награждают женщин за выдающиеся личные заслуги в государственной, производственной, общественной, научной, образовательной, культурной, благотворительной и других сферах деятельности, а также за воспитание детей в семье.

Джа поделилась, что ей было "приятно и неожиданно получить такую высокую награду в День Независимости".

Это и радость, и грусть одновременно, потому что среди отмеченных есть те, кто получает награду уже посмертно. Мы живем в реальности, где каждый день имеет высокую цену, которая растет каждый день, потому что каждый день мы теряем наших людей... Должны благодарить наших защитников, благодаря которым мы держим эту независимость,

– написала исполнительница и показала кадры с церемонии награждения.

Для справки! Посмертно звание Героя Украины 24 августа 2025 года присвоено: младшему сержанту Владиславу Дмитриевичу Быкову, старшему сержанту Игорю Михайловичу Журавелю, штаб-сержанту Ивану Васильевичу Кедику, солдату Николаю Александровичу Постовому, старшему солдату Евгению Валентиновичу Щербину.

Напомним, накануне Святослав Вакарчук получил награду "Национальная легенда Украины" от Владимира Зеленского.