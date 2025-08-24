Серед них – співачка Джамала, яка вже поділилася своїми враженнями. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку виконавиці.

Джамала отримала орден княгині Ольги III ступеня. Ним нагороджують жінок за видатні особисті заслуги у державній, виробничій, громадській, науковій, освітній, культурній, благодійній та інших сферах діяльності, а також за виховання дітей у сім'ї.

Джа поділилася, що їй було "приємно й неочікувано отримати таку високу нагороду у День Незалежності".

Це і радість, і смуток водночас, бо серед відзначених є ті, хто отримує нагороду вже посмертно. Ми живемо у реальності, де кожен день має високу ціну, яка зростає щодня, бо щодня ми втрачаємо наших людей… Маємо дякувати нашим захисникам, завдяки яким ми тримаємо цю незалежність,

– написала виконавиця і показала кадри з церемонії нагородження.

Для довідки! Посмертно звання Героя України 24 серпня 2025 присвоєно: молодшому сержанту Владиславу Дмитровичу Бикову, старшому сержанту Ігорю Михайловичу Журавелю, штаб-сержанту Івану Васильовичу Кедику, солдату Миколі Олександровичу Постовому, старшому солдату Євгенію Валентиновичу Щербин.

