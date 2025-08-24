24 серпня, 17:49
Служу народу України, – Павло Зібров отримав престижний орден
Основні тези
- Павло Зібров отримав орден Івана Мазепи за внесок у відродження та розбудову української держави.
23 серпня, у День прапора, народний артист України Павло Зібров отримав орден. Він розсекретив, що це за нагорода.
Крім того, поділився своїми враженнями від відзнаки. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку артиста.
Як виявилося, Павлу Зіброву вручили орден Івана Мазепи – відзнаку за внесок у відродження та розбудову української держави.
Це нагорода, яка символізує віру в культуру, мову, мистецтво, бо саме вони є духовною зброєю нашого народу. Щиро дякую за таку високу відзнаку. Служу народу України,
– зазначив співак.
Хто ще з українських зірок нещодавно отримав нагороди?
- Співачці Джамалі вручили орден княгині Ольги III ступеня, яким нагороджують за видатні особисті заслуги у державній, виробничій, громадській, науковій, освітній, культурній, благодійній та інших сферах діяльності, а також за виховання дітей у сім'ї.
- Крім того, днями Володимир Зеленський присвоїв 10 відзнак "Національна легенда України" військовим, спортсменам, митцям і меценатам. Зокрема, нагороду отримав лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.