24 серпня, 17:49
Служу народу України, – Павло Зібров отримав престижний орден

Софія Хомишин
Основні тези
  • Павло Зібров отримав орден Івана Мазепи за внесок у відродження та розбудову української держави.

23 серпня, у День прапора, народний артист України Павло Зібров отримав орден. Він розсекретив, що це за нагорода.

Крім того, поділився своїми враженнями від відзнаки. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку артиста. 

Як виявилося, Павлу Зіброву вручили орден Івана Мазепи – відзнаку за внесок у відродження та розбудову української держави. 

Це нагорода, яка символізує віру в культуру, мову, мистецтво, бо саме вони є духовною зброєю нашого народу. Щиро дякую за таку високу відзнаку. Служу народу України,
– зазначив співак.

