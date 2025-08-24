Крім того, поділився своїми враженнями від відзнаки. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку артиста.

Як виявилося, Павлу Зіброву вручили орден Івана Мазепи – відзнаку за внесок у відродження та розбудову української держави.

Це нагорода, яка символізує віру в культуру, мову, мистецтво, бо саме вони є духовною зброєю нашого народу. Щиро дякую за таку високу відзнаку. Служу народу України,

– зазначив співак.

