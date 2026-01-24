Народный артист и участник боевых действий: какая пенсия у Павла Зиброва и на что ее хватает

68-летний украинский певец Павел Зибров полюбил музыку с самого детства, поэтому имеет огромный стаж работы. Но несмотря на это, пенсия легендарного музыканта не превышает и десяти тысяч гривен. На это не повлиял даже статус народного артиста.

Звезда украинской эстрады открыто говорит о размере своей пенсии и не скрывает реальных сумм. Поэтому в материале 24 Канала читайте о том, сколько получает Павел Зибров, как менялась его пенсия и на что хватает такой суммы средств.

Какой сначала была пенсия Павла Зиброва?

Еще в 2020 году Павел Зибров рассказал, что с самого начала его пенсия составляла всего 2200 гривен. Затем эта сумма увеличилась на 600 гривен, а еще позже – почти удвоилась.

В прошлом году артист признался, что надеялся получать значительно большую пенсию. Ведь предполагал, что грамоты, заслуги и звания значительно повлияют на конечную сумму. К тому же Павел Зибров является участником боевых действий – он побывал в горячих точках в Афганистане в начале 80-х.

Но на самом деле, как объяснил музыкант, пенсию начисляют за взносы в пенсионный фонд.

Это не играет роли, ты народный артист или не народный, пенсия по выслуге лет делается, какие ты взносы вносил в пенсионный фонд, вот и все. Есть надбавка для пенсии, кажется, там 20%,

– сказал Павел Зибров.



Павел Зибров получил орден Ивана Мазепы / Фото из инстаграма Павла Зиброва

Какую пенсию Зибров получает сейчас?

В начале 2024 года пенсия Павла Зиброва составляла 7500. Уже в июне 2024 года, в разговоре с Анжеликой Рудницкой, певец признался, что ему повысили пенсию почти на тысячу гривен. И хотя эта сумма не кажется артисту достойной, он признает, что по сравнению с другими, – еще "богатый человек".

"У нас пенсии такие убогие. Мы по заграницам поездили, и смотришь, как у них на лайнер, на круизы идут пенсионеры... Я же тоже типа пенсионер. Ну типа. У меня есть уже даже книжечка, что я пенсионер. Начинали с очень смешной суммы. Сейчас уже подняли. Начиналось с 2500, потом четыре с чем-то. Сейчас – 8300", – поделился Павел Зибров.

В одном из последних интервью Павел Зибров сказал, что сейчас его пенсия составляет – 8400 гривен. По словам певца, примерно такие же суммы и у других артистов старшего поколения.

На что хватает пенсии Павлу Зиброву?

Павел Зибров признавался, что родился в селе, поэтому от своих привычек не отказывается. У него есть большой сад с фруктовыми деревьями, пруд с рыбами, небольшой огород, поэтому для жизни ему много не надо. Свою пенсию он тратит на то, чтобы заправить авто.

Вот на бензин – мне нужно. На бензин мне хватает пенсии. Пенсию мне уже подняли: 8400 грн. Два раза бак заправить, дизель,

– рассказывал певец.

Павел Зибров в своем саду: видео

Что еще приносит доход Павлу Зиброву?

68-летний Павел Зибров не раз говорил, что не собирается покидать работу, тем более в период войны. Поэтому он выступает с концертами, большинство из которых являются благотворительными.

Концерты благотворительные, но иногда и кассовые. Понятно, что мы не можем позволить себе билеты по 1500 – 2000 гривен. Делаем доступные. Прекрасно понимаем, что сейчас нет столько денег у людей, чтобы заплатить. Только чтобы пришли, это самое главное. Чтобы стульчики не были пустыми,

– отмечал артист.

Певец также является преподавателем в Киевском национальном университете культуры и искусств. Около трех лет он является главой кафедры.