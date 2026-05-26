Саундтреки завершения школы: небанальные песни для последнего звонка и выпускного

Последний звонок и выпускной это не просто школьные праздники. Это про прощание с привычной жизнью, первые взрослые решения и немного ностальгии, которую хочется сохранить. А еще – о музыке, которая делает эти моменты более особенными.

Именно поэтому выпускники уделяют особое внимание выбору плейлиста, в частности композиций для выпускного вальса. Подборка треков, которые могут стать саундтреком завершения школьного этапа, – далее в материале 24 Канала.

Последний звонок перед выпускным – момент, когда все еще рядом, но уже чувствуется, что это последние такие дни вместе. Это состояние хорошо описывают спокойные, немного ностальгические песни. Например, трек Скрябина – "Кінець фільму". Он как финал чего-то большого, к чему ты уже привык.

Для вальса хорошо подходит нежная песня Квитки Цисык – "Місто спить". Она звучит спокойно и немного даже грустно.

А "Школа" Анны Тринчер – это песня, которая сразу возвращает во все школьные воспоминания, поэтому ее сложно не добавить в такую подборку.

О взрослении спела и KRISTONKO. Ее трек называется "Дорослими".

Кстати, также много у кого со школой ассоциируется саундтрек к сериалу "Новенькая" – песня MELOVIN "Вітрила". Это эмоциональный трек о любви, искренность, страсть и принятия друг друга настоящими.

В то же время последний звонок – это не только о прощании. Это еще и о том, что дальше будет что-то новое и интересное, даже если пока не очень понятно что. Здесь удачно вписывается трек VLADA K и KOLA, который называется "Вірте люди у дива".

Еще один небанальный вариант для последнего звонка – песня "Не лякай", которую в дуэте записали Klavdia Petrivna и OSTY.

Если не хочется украинских песен, можно выбрать англоязычный трек американской певицы Lana Del Rey – Young and Beautiful, который переводится как "Молодая и красивая".

Другой вариант для выпускного танца – Стинг – Shape of My Heart – песня не о любви, а о внутренних размышлениях: почему мы делаем те или иные выборы и что за ними стоит.

Хотя в этой подборке не все песни о последнем звонке напрямую, но именно таким он со временем и остается в памяти.