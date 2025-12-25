Не колядки: украинские песни, которые обязательно надо послушать на Рождество

В Украине уже давно принято, что в период рождественских праздников в домах звучит громкая коляда, которая прославляет рождение Иисуса Христа. Но, чтобы немного разбавить привычное развитие событий, можно несколько видоизменить подход к празднованию.

24 Канал предлагает подборку украинских песен, которые можно слушать не только в период Рождества, но и во время других праздников. К счастью, наши исполнители создали немало крутых треков, которые имеют особый ритм и глубину, из-за чего хочется не просто подпевать, но и танцевать.

Наша редакция желает всем людям счастливого Рождества и предлагает послушать лучшие украинские песни.

Марина Круть – "Забери мене до себе на Різдво": смотрите видео онлайн

"Пиккардийская терция" – "Гляньте, люди": слушайте песню онлайн

FIЇNKA – "Колєда": смотрите видео онлайн

Ирина Федишин – "Україна колядує": смотрите видео онлайн

Андрей Залиско – "Різдвяно-новорічна": слушайте песню онлайн

Богдан Кучер – "Щасливого Різдва": смотрите видео онлайн

ROXOLANA, MONATIK, Volodymyr Dantes, Филипп Коляденко, KAZKA, Мария Квитка – "Ой, чи є, чи нема": слушайте песню онлайн

Ирина Федишин – "На Різдво": слушайте песню онлайн

Роман Скорпион & YURIANA – "Колядуй, Україно": смотрите видео онлайн

