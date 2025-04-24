7 легендарных песен Владимира Ивасюка, который исчез 46 лет назад

Сегодня, 24 апреля, исполняется 46 лет со дня исчезновения легендарного украинского композитора и исполнителя Владимира Ивасюка. Его тело случайно нашли 18 мая в Брюховецком лесу на Львовщине. Тогда следствие установило, что причиной смерти мужчины стало самоубийство через повешение, по неофициальной версии его убили сотрудники КГБ.

Жизнь автора "Червоной руты" оборвалась в молодом возрасте – ему было всего 30 лет, однако он оставил весомый след в истории украинской музыки. Песни композитора снова становятся популярными, в частности в социальных сетях, и звучат по-новому. О легендарных произведениях Владимира Ивасюка расскажет Show 24.

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Легендарные песни Владимира Ивасюка

"Червона рута": смотрите видео онлайн

"Пісня буде поміж нас": смотрите видео онлайн

"Водограй": смотрите видео онлайн

"Я піду в далекі гори": смотрите видео онлайн

"Балада про мальви": смотрите видео онлайн

"Запроси мене у сни": смотрите видео онлайн

"Два перстені": смотрите видео онлайн

Кстати, не так давно группа TVORCHI перепела песню Владимира Ивасюка "Мила моя" ("Я піду в далекі гори"). Новая версия легендарной композиции стала популярной в социальных сетях, в частности в тиктоке.