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Show24 Музыка "А білі черемхи": легендарная песня зазвучала по-новому и стала вирусной в тиктоке
6 мая, 20:00
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"А білі черемхи": легендарная песня зазвучала по-новому и стала вирусной в тиктоке

Мария Примыч
Основні тези
  • В ТикТок набирает популярность новый тренд с видео под песню "Білі черемхи", которую перепели Виктор Павлик и FIЇNКА.
  • Пользователи уже сняли более 20 тысяч видео, а мнения относительно нового звучания песни разделились среди слушателей.

В тиктоке новый тренд – пользователи активно снимают видео под песню "Білі черемхи", которую Виктор Павлик перепел с FIЇNКА. Премьера новой версии трека состоялась совсем недавно – 2 мая, но он уже успел полюбиться слушателям.

Легендарная песня получила второе дыхание благодаря пользователям тиктока и зазвучала по-новому в дуэте Виктора Павлика с FIЇNКА. Больше о новом тренде расскажет Show 24.

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Пользователи уже сняли более 20 тысяч видео в тиктоке под песню "Білі черемхи". FIЇNКА и Виктор Павлик создали новую версию трека, оригинал которого вышел еще в 2002 году.

Одна из пользовательниц отметила, что песня имеет вайб начала 2000 и современности одновременно.

Мнения людей относительно нового звучания песни "Білі черемхи" разделились. Кто-то пишет, что оригинал – лучше, а вот другим исполнение FIЇNKA и Виктора Павлика понравилось:

  • "Мне оригинал больше нравится".
  • "Слушала ее еще тогда, когда это не было мейнстримом".
  • "Песня получила второе дыхание".
  • "Пусть этот будет во всех топчартах!"
  • "Прекрасный дуэт – как красиво звучат голоса вместе".
  • "Оригинал лучше. Здесь более быстрая версия, необычно".

@nezzabydkaa тгк: snezhaaaa1 #рекомендации #рекомендации #реки #рек #феп #рекомендации #хочувреки #рек #тренд #природа @‍ ♬ оригинальный звук - FIЇNKA
@maikliin #рек ♬ оригинальный звук - FIЇNKA
@ignatovvadik Начнем сначала с малого #полька #танцы #рекомендации ♬ оригинальный звук - FIЇNKA
@yanka.dream.shop

♬ оригинальный звук - FIЇNKA

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