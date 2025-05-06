"А білі черемхи": легендарная песня зазвучала по-новому и стала вирусной в тиктоке

В тиктоке новый тренд – пользователи активно снимают видео под песню "Білі черемхи", которую Виктор Павлик перепел с FIЇNКА. Премьера новой версии трека состоялась совсем недавно – 2 мая, но он уже успел полюбиться слушателям.

Легендарная песня получила второе дыхание благодаря пользователям тиктока и зазвучала по-новому в дуэте Виктора Павлика с FIЇNКА. Больше о новом тренде расскажет Show 24.

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Пользователи уже сняли более 20 тысяч видео в тиктоке под песню "Білі черемхи". FIЇNКА и Виктор Павлик создали новую версию трека, оригинал которого вышел еще в 2002 году.

Одна из пользовательниц отметила, что песня имеет вайб начала 2000 и современности одновременно.

Мнения людей относительно нового звучания песни "Білі черемхи" разделились. Кто-то пишет, что оригинал – лучше, а вот другим исполнение FIЇNKA и Виктора Павлика понравилось:

"Мне оригинал больше нравится".

"Слушала ее еще тогда, когда это не было мейнстримом".

"Песня получила второе дыхание".

"Пусть этот будет во всех топчартах!"

"Прекрасный дуэт – как красиво звучат голоса вместе".

"Оригинал лучше. Здесь более быстрая версия, необычно".

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