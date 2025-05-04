"Била меня мать": украинская народная песня покорила TikTok, собрав миллионы просмотров

Народная песня "Била меня мать" переживает неожиданное возрождение в социальных сетях. Пение четырех девушек в машине под эту композицию стало вирусным, после чего более 4500 пользователей подхватили тренд.

Что известно о новом звуке в тиктоке и песне "Била меня мать" – в материале Show 24.

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Так, ролик с исполнением песни четырьмя девушками в машине собрал почти 5 миллионов просмотров и сотни тысяч лайков.

После вирусного успеха первого видео появилась целая волна новых роликов под этот трек. Всего их уже более четырех с половиной тысяч. Пользователи в комментариях выражают восхищение народными песнями в исполнении молодого поколения.

Как в сети отреагировали на видео девушек под песню "Била меня мать" / Скриншоты с тиктока

Некоторые блогеры отмечают, что только с возрастом по-настоящему поняли глубинный смысл текста песни, в которой говорится о матери, запрещающей дочери встречаться с молодым рекрутом.

"Била меня мать" неоднократно звучала и в профессиональных современных обработках. Ее исполняли такие коллективы как украинская поп-группа Made In Ukraine и "Раховские девки". В 2023 году вышел альбом "ДНК" (Душа. Нация. Культура), создан в знак благодарности воинам ВСУ, где эту песню исполнили Вера Брежнева и TAYANNA. Альбом состоит из 18 народных произведений в исполнении популярных украинских артистов.

Вера Брежнева и TAYANNA – "Била меня мать": смотрите видео онлайн

Отметим, ранее мы писали о других украинских песнях, которые снова стали популярными благодаря TikTok.