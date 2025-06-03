Семейная песня стала хитом: новый трек FIЇNКА и ее сына покорил тикток

В тиктоке завирусился новый трогательный трек "Дзьоб дзьоб". Как оказалось, исполняет его певица FIЇNКА вместе со своим сыном Владиславом.

Семейный дуэт рассказал, как у них возникла идея записать песню, а о ее популярности в соцсетях – пишет Show 24.

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Как призналась сама FIЇNКА, "Дзьоб дзьоб" – давняя семейная песенка, которую они с сыном решили записать в студии специально ко дню рождения ее мужа, Юрия Вихованца. Он – актер Ивано-Франковского театра.

Это был очень хороший сюрприз. Услышать сыночка он (папа – 24 Канал) точно не ожидал,

– рассказала Ирина о реакции мужа, когда в ресторане ему включили запись.

После того, как FIЇNКА запостила этот трек в тикток, пользователи начали массово снимать видео с кадрами, где дети проводят время со своими родителями под этот трек.

Текст песни говорит сам за себя:

"Щоб наш татко не скучав,

Щоб не знав наш дорогий

Ні болячок, ні хвороб –

То лелека заказний

Передасть йому дзьоб-дзьоб…"

Один из комментаторов под видео удачно заметил, что "Подарок был для папочки, а поет теперь полстраны."

Заметим, это уже не первый раз, когда творчество FIЇNКА набирает такую популярность в тиктоке. Ранее трендом стала ее новая версия песни "Белые черемухи", которую она перепела вместе с Виктором Павликом.