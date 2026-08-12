FIЇNKA иронично отреагировала на признание ее трека "Бий м*скаля!" экстремистским в РФ

Украинская певица Ирина Выхованец, выступающая под псевдонимом FIЇNKA, попала в российский список "экстремистских материалов". Страну-агрессора настолько возмутил ее хит "Бий м*скаля!", что российский суд официально запретил композицию на своей территории.

Об этом решении стало известно 11 августа. Трек артистки привлек внимание российских чиновников из-за своей резкой антиимперской риторики и неприятия российской агрессии. Они даже отдельно процитировали фрагменты песни, на которые обиделись. Речь идет о словах, звучащих в начале и в конце композиции.

А я с детства ненавижу м*скалей... И да поможет Бог!

– поет FIЇNKA.

FIЇNKA, известная своим фирменным гуцульским стилем и сарказмом, не смогла оставить эту новость без внимания. На своей странице артистка опубликовала скриншот с решением российского суда и оставила к нему лаконичный ироничный комментарий.

Да не может быть,

– написала певица, добавив эмодзи, плачущего от смеха.

FIЇNKA отреагировала на оскорбление россиян / Скриншот из тредса

Стоит отметить, что песню "Бий м*скаля!" Ирина Выхованец выпустила еще в октябре 2022 года, через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения.

Тогда артистка отмечала, что после многих этапов войны единственное, что хочется, – это "выбить этих дьяволов на всех фронтах". Композиция, в которой соединились гуцульский диалект и современное музыкальное звучание, была создана как песня-призыв для вдохновения украинских защитников и защиты национальной культуры.

Между тем трек Кажанны вообще оказался на "Яндекс Музыке". Певица уже рассказала, зарабатывает ли она что-то на этой платформе.