После скандального заявления сына: песня Виктории Бекхэм заняла 1 место в британском чарте iTunes
- Бруклин Бекхэм обвинил родителей в контроле и эмоциональном давлении, что вызвало резонанс в медиа.
- Песня Виктории Бекхэм Not Such An Innocent Girl заняла первое место в британском чарте iTunes на фоне этих событий.
В последние дни в сети активно обсуждают семейную драму Бекхэмов. Дело в том, что старший сын Виктории и Дэвида, Бруклин, впервые рассказал о конфликте с родителями.
На фоне скандала сингл Виктории Бекхэм Not Such An Innocent Girl, который вышел в 2001 году, занял первое место в британском чарте iTunes. Об этом сообщает журнал Hola.
Не пропустите Испорченная свадьба и громкие обвинения: все детали семейной драмы Бекхэмов
Возобновление интереса к творчеству Виктории Бекхэм пришло после того, как Бруклин обвинил родителей в контроле, эмоциональном давлении и попытке сорвать свадьбу с Николой Пельц.
После резонансного заявления сына Бекхэмов поклонники запустили в социальных сетях кампанию в поддержку дизайнера, чтобы помочь ей достичь такого уровня в чартах, которого она никогда не имела.
То, что Виктория – единственная Spice Girl без сольного хита номер один, – это национальная трагедия, которую мы наконец исправляем,
– говорилось в одном из сообщений в инстаграме, который быстро набрал популярность.
Отметим, что Not Such An Innocent Girl – дебютная сольная песня Виктории Бекхэм, премьера которой состоялась 17 сентября 2001 года. Это главный сингл с одноименного альбома певицы.
Виктория Бекхэм – Not Such An Innocent Girl: смотрите видео онлайн
Конфликт в семье Бекхэмов: главное
Напомним, что слухи о конфликте в семье появились после свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельц 9 апреля 2022 года.
О напряженных отношениях Бруклина с родителями снова заговорили весной 2025 года. Дело в том, что парень и его жена пропустили день рождения Дэвида Бекхэма – в мае ему исполнилось 50.
На днях первенец Дэвида и Виктория опубликовал официальное заявление, в котором наконец подтвердил конфликт с родителями. Он заявил, что не хочет мириться с семьей и будет защищать себя.
Бруклин утверждает, что родители годами пытались разрушить его отношения с Николой, "атаковали" его как публично, так и частно, а также контролировали.
Старший сын Бекхэмов рассказал, что родители пытались сорвать его свадьбу. Бруклин поделился, что Виктория "отменила пошив платья Николы в последнюю минуту", поэтому пришлось срочно искать новое. Кроме того, по его словам, мать испортила его первый танец с любимой, потому что хотела потанцевать с сыном.
"Я вырос с непреодолимой тревогой. Впервые в жизни, с тех пор как я покинул свою семью, эта тревога исчезла. Я просыпаюсь каждое утро благодарным за жизнь, которую я выбрал, и обрел спокойствие и облегчение". – признался Бруклин.
На данный момент Виктория и Дэвид Бекхэмы не комментировали заявление сына.