"З якого ти поверху неба?": песня Jerry Heil и Yarmak возглавила украинский чарт Apple Music
- Песня "З якого ти поверху неба?", которую Jerry Heil исполняет с Yarmak возглавила украинский чарт Apple Music и стала популярной в TikTok.
- Трек "На ковре" из альбома "Архетипы" также вошел в топ-10 и вирусится в TikTok.
Песня "З якого ти поверху неба?" из нового альбома Jerry Heil заполонила тикток и возглавила украинский чарт Apple Music. Певица исполняет эту композицию вместе с рэпером и военнослужащим Yarmak.
В социальных сетях пользователи оставляют немало положительных отзывов о треке. В комментариях под постом Jerry Heil в инстаграме Yarmak отметил, что для слушателей это новая песня, а для них – это "история из 2023 года", пишет Show 24.
Не пропустите "А білі черемхи": легендарная песня зазвучала по-новому и стала вирусной в тиктоке
Для вас это новая песня, а для нас с Jerry Heil это история с 2023 года. Я на Херсонщине, Яна присылает очень красивый припев, в котором прямо чувствуется небесная чистота. Берегите в себе прозрачную искренность и любовь – это делает нас людьми,
– написал рэпер.
Песня "З якого ти поверху неба?" возглавила "Топ-100: Украина" в Apple Music, обогнав Надю Дорофееву с треком Fenomenal' и Алену Омаргалиеву с композицией "Мужчина".
В топ-10 вошел еще один трек Jerry Heil с альбома "Архетипы" – "На ковре", который также вирусится в тиктоке.
К тому же пользователи активно снимают видео под песню Jerry Heil и Yarmak в тиктоке:
Отзывы о песне "З якого ти поверху неба?"
- "Это шедевр".
- "Так компонуете друг другу!"
- "Вчера ее слушала раз 10. Песня – в сердечко".
- "Такие глубокие слова могут писать и петь только глубокие души. Спасибо вам".
- "Ваши голоса так красиво сочетаются".
Ранее мы писали, о старых украинских песнях, которые попали в тренды тиктока.