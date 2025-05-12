"З якого ти поверху неба?": песня Jerry Heil и Yarmak возглавила украинский чарт Apple Music

Песня "З якого ти поверху неба?" из нового альбома Jerry Heil заполонила тикток и возглавила украинский чарт Apple Music. Певица исполняет эту композицию вместе с рэпером и военнослужащим Yarmak.

В социальных сетях пользователи оставляют немало положительных отзывов о треке. В комментариях под постом Jerry Heil в инстаграме Yarmak отметил, что для слушателей это новая песня, а для них – это "история из 2023 года", пишет Show 24.

Не пропустите "А білі черемхи": легендарная песня зазвучала по-новому и стала вирусной в тиктоке

Для вас это новая песня, а для нас с Jerry Heil это история с 2023 года. Я на Херсонщине, Яна присылает очень красивый припев, в котором прямо чувствуется небесная чистота. Берегите в себе прозрачную искренность и любовь – это делает нас людьми,

– написал рэпер.

Песня "З якого ти поверху неба?" возглавила "Топ-100: Украина" в Apple Music, обогнав Надю Дорофееву с треком Fenomenal' и Алену Омаргалиеву с композицией "Мужчина".

В топ-10 вошел еще один трек Jerry Heil с альбома "Архетипы" – "На ковре", который также вирусится в тиктоке.

"Топ-100: Украина" в Apple Music / Скриншот из чарта

К тому же пользователи активно снимают видео под песню Jerry Heil и Yarmak в тиктоке:

Отзывы о песне "З якого ти поверху неба?"

"Это шедевр".

"Так компонуете друг другу!"

"Вчера ее слушала раз 10. Песня – в сердечко".

"Такие глубокие слова могут писать и петь только глубокие души. Спасибо вам".

"Ваши голоса так красиво сочетаются".

Реакция на песню "З якого ти поверху неба?" / Скриншот из инстаграма Jerry Heil

Ранее мы писали, о старых украинских песнях, которые попали в тренды тиктока.