В Минкульте отреагировали на расследование о Петре Черном: что грозит артисту

На расследование Bihus.Info о мужчинах, которые выезжали за границу якобы как "музыканты" Петра Черного, обратило внимание Министерство культуры Украины. В частности, деятельность артиста за рубежом могут приостановить.

Минкульт предоставил ответ на обращение общественного деятеля Святослава Литинского. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.

К слову Скандал вокруг концерта во Дворце спорта: группа "Жадан и Собаки" отказалась выступать

Министерство культуры сообщило, что после обнародования расследования обратилось в Службу безопасности Украины, чтобы провести проверку этой информации – действительно ли мужчин оформляли музыкантами Петра Черного для выезда из Украины.

Минкульт добавил, что после результатов проверки может прекратить творческую деятельность Петра Черного за рубежом.

Сейчас Минкульт прекратил рассмотрение вопросов относительно пересечения государственной границы Украины на выезд всем лицам, указанным в статье,

– говорится в заявлении.

Отметим, Петр Черный – украинский и ромский артист, выступает с 16 лет, а сольную карьеру начал в 24. Стал победителем многих конкурсов и премий, получил звание заслуженного артиста Украины. После начала полномасштабной войны стал амбассадором 128 бригады ТрО.

Что говорится в расследовании о Петре Черном?