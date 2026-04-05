Show24 Украинские звезды Умер Петр Приймак – солист Национальной оперы Украины
5 апреля, 16:18
Умер Петр Приймак – солист Национальной оперы Украины

Мария Примыч
Основні тези
  • Умер Петр Приймак, солист Национальной оперы Украины, заслуженный артист Украины.
  • Он был известным оперным певцом, лауреатом конкурсов и преподавал в Национальной музыкальной академии Украины.

В Вербное воскресенье стало известно, что умер Петр Приймак – солист Национальной оперы Украины и заслуженный артист Украины.

О смерти Петра Приймака сообщил художественный руководитель оперы Анатолий Соловьяненко на своей странице в фейсбуке.

Утро Вербного воскресенья принесло нам печальную весть – отошел в вечность ведущий солист театра, заслуженный артист Украины Петр Приймак. В это трудно поверить, это трудно принять, ведь только позавчера он пел в опере "Кармен". Как оказалось – в последний раз... Светлая тебе память, дорогой друг, 
– написал Анатолий Соловьяненко.

В то же время он не раскрыл причину смерти Приймака и не сообщил дату прощания с артистом.

На сайте Национальной оперы Украины отмечается, что Петр Приймак является выпускником Киевской консерватории имени Петра Ильича Чайковского (ныне Национальная музыкальная академия Украины).

С 1993 году был солистом Национальной оперы Украины. Приймак – лауреат Всеукраинского конкурса камерных ансамблей и Международного музыкального конкурса имени Николая Лысенко.

Он пел не только на оперных сценах Украины, но и за рубежом, в частности во Франции, Дании, Канаде, Японии, Германии, Швейцарии, Венгрии. В 2005 году стал заслуженным артистом Украины.

Приймак выступал вместе с братом Павлом, который также имеет звание заслуженного артиста Украины. Кроме того, преподавал на кафедре камерного пения Национальной музыкальной академии Украины.

Кто из известных людей умер недавно?

  • Напомним, 29 марта умер Владимир Комаров – артист "Маски-шоу". Причиной смерти актера стала сердечная недостаточность. Ему было 62 года.

  • С Комаровым попрощались 1 апреля в Одессе. Церемония состоялась в Свято-Пантелеймоновском мужском монастыре. Провести артиста в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги, среди которых актер Борис Барский.

  • Владимира похоронили на Таировском кладбище.