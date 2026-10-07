Уроженец Киева Джанго получил звание "заслуженного артиста" в ДНР и 12 лет тюрьмы в Украине

Певец из Киева Алексей Поддубный, более известный как Джанго, продолжает заискивать перед кремлевскими хозяевами. Предатель, который годами поддерживает убийства украинцев, с радостью принял очередную подачку от российских захватчиков – звание "заслуженного артиста ДНР".

Фейковую награду путинисту вручили по поручению главаря террористов Дениса Пушилина. Это циничное представление оккупанты приурочили к вымышленному празднику – так называемому "Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ". Об этом сообщают российские СМИ.

На пропагандистском шабаше россияне традиционно оправдывали вооруженную агрессию, и Джанго с удовольствием присоединился к этим абсурдным заявлениям. Оккупацию украинских территорий он решил назвать просто "событиями".

Первый концерт состоялся в Луганске в ДК имени Ленина 23 февраля 2015 года, в День защитника Отечества. Тогда и началось мое непосредственное знакомство с нашими вот этими событиями, о которых сегодня идет речь… Это часть российской истории. Не зная своей истории, вы вообще не знаете, что происходит,

– высказался предатель.

Вручение награды / фото из открытых источников

Поддубный также не упустил случая поностальгировать по временам Революции Достоинства. Он заявил, что еще с 2013 года выступал против европейского курса Украины, традиционно обвинив во всем "влияние Запада", который якобы просто хотел "задеть Россию".

Напомним, Алексей Поддубный родился в Киеве, но после начала российской агрессии в 2014 году перешел на сторону врага. Он регулярно ездил развлекать оккупантов в Донецкую и Луганскую области, а в 2024 году даже стал доверенным лицом диктатора Владимира Путина на выборах. За распространение кремлевской пропаганды и оправдание кровавой войны в 2025 году Винницкий городской суд заочно приговорил певца к 12 годам лишения свободы.

Алексей Поддубный 2024 год / фото из фейсбука