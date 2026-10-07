Фейкову нагороду путіністу вручили за дорученням ватажка терористів Дениса Пушиліна. Цинічне дійство окупанти приурочили до вигаданого свята – так званого "Дня возз'єднання Донбасу та Новоросії з РФ". Про це повідомляють російські ЗМІ.

На пропагандистському шабаші росіяни традиційно виправдовували збройну агресію, і Джанго із задоволенням долучився до цих абсурдних заяв. Окупацію українських територій він вирішив назвати просто "подіями".

Перший концерт відбувся в Луганську в ДК імені Леніна 23 лютого 2015 року, у День захисника Вітчизни. Тоді й почалося моє безпосереднє знайомство з нашими ось цими подіями, про які сьогодні йде мова… Це частина російської історії. Не знаючи своєї історії, ви взагалі не знаєте, що відбувається,

– видав запроданець.

Вручення нагороди / фото з відкритих джерел

Піддубний також не втратив нагоди поностальгувати за часами Революції Гідності. Він заявив, що ще з 2013 року виступав проти європейського курсу України, традиційно звинувативши в усьому "вплив Заходу", який нібито просто хотів "зачепити Росію".

Нагадаємо, Олексій Піддубний народився у Києві, але після початку російської агресії у 2014 році перейшов на бік ворога. Він регулярно їздив розважати окупантів на Донеччину та Луганщину, а у 2024 році навіть став довіреною особою диктатора Володимира Путіна на виборах. За поширення кремлівської пропаганди та виправдовування кривавої війни у 2025 році Вінницький міський суд заочно засудив співака до 12 років позбавлення волі.

Олексій Піддубний 2024 рік / фото з фейсбуку

