Известная певица объявила о беременности в свой день рождения: "Лучший подарок"
- Украинская певица Roxolana объявила о своей беременности в свой 28-й день рождения, поделившись фотографией с округлившимся животиком.
- Многие украинские знаменитости, включая Дашу Астафьеву и Надю Дорофееву, поздравили Roxolana с этой радостной новостью.
Известная украинская певица Roxolana, чей трек "Мистецтво" разрывал тикток, 30 июля празднует свой 28 день рождения. По этому случаю она решила поделиться с поклонниками шокирующей новостью.
Артистка ожидает ребенка. Она уже показала первые кадры с заметно округлившимся животиком. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Roxolana.
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Так, Roxolana объявила, что впервые станет мамой, опубликовав фото в обтягивающем голубом боди и джинсах, сделанное прямо в поле.
Лучший подарок,
– написала певица под фото.
И решила пока других деталей не разглашать.
Даша Астафьева, Надя Дорофеева, Злата Огневич, Виталий Козловский и многие другие знаменитости уже поздравили Роксолану с этой радостной новостью
Украинские звезды поздравили Roxolana с беременностью / Скриншоты из инстаграма
Напомним, лишь недавно еще одна украинская знаменитость шокировала всех изменениями в личной жизни – Леся Никитюк в начале лета впервые стала мамой. У нее родился сын от украинского военного Дмитрия Бабчука.