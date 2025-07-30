Известная украинская певица Roxolana, чей трек "Мистецтво" разрывал тикток, 30 июля празднует свой 28 день рождения. По этому случаю она решила поделиться с поклонниками шокирующей новостью.

Артистка ожидает ребенка. Она уже показала первые кадры с заметно округлившимся животиком. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Roxolana.

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Так, Roxolana объявила, что впервые станет мамой, опубликовав фото в обтягивающем голубом боди и джинсах, сделанное прямо в поле.

Лучший подарок,

– написала певица под фото.

И решила пока других деталей не разглашать.

Даша Астафьева, Надя Дорофеева, Злата Огневич, Виталий Козловский и многие другие знаменитости уже поздравили Роксолану с этой радостной новостью

Украинские звезды поздравили Roxolana с беременностью / Скриншоты из инстаграма

Напомним, лишь недавно еще одна украинская знаменитость шокировала всех изменениями в личной жизни – Леся Никитюк в начале лета впервые стала мамой. У нее родился сын от украинского военного Дмитрия Бабчука.