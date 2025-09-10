Украинская певица SOWA, которая исполняет треки "Рика", "Сам на сам", "Шрамы", сообщила, что планирует принять участие в нынешнем песенном конкурсе Евровидение. Она уже подалась на Нацотбор-2026.

Артситка объяснила свое решение. Сообщает Show 24 со ссылкой на ТСН.

Интересно Они зарабатывают миллионы: рассекретили имена самых богатых украинских писателей

Как известно, SOWA дважды уже попадала в лонглист Национально отбора, однако не проходила дальше. Теперь она, признается, нацелена решительнее.

На этот раз я буду делать все возможное, чтобы стать еще раз частью такого действа. Сейчас происходят глобальные изменения в моем творчестве – от появления новых людей до изменений в музыкальном стиле и даже внешних, за которыми вы скоро сможете наблюдать,

– рассказала певица.

"Завтрак с 1+1": смотрите видео онлайн

Что уже известно о Нацотборе на Евровидение-2026?