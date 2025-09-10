Українська співачка SOWA, яка виконує треки "Ріка", "Сам на сам", "Шрами", повідомила, що планує взяти участь у цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення. Вона вже подалася на Нацвідбір-2026.

Як відомо, SOWA двічі вже потрапляла у лонглист Національно відбору, проте не проходила далі. Тепер вона, зізнається, націлена рішучіше.

Цього разу я буду робити все можливе, аби стати ще раз частиною такого дійства. Зараз відбуваються глобальні зміни у моїй творчості – від появи нових людей до змін в музичному стилі та навіть зовнішніх, за якими ви скоро зможете спостерігати,

– розповіла співачка.

Що вже відомо про Нацвідбір на Євробачення-2026?