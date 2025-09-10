Артситка пояснила своє рішення. Повідомляє Show 24 з посиланням на ТСН.
Як відомо, SOWA двічі вже потрапляла у лонглист Національно відбору, проте не проходила далі. Тепер вона, зізнається, націлена рішучіше.
Цього разу я буду робити все можливе, аби стати ще раз частиною такого дійства. Зараз відбуваються глобальні зміни у моїй творчості – від появи нових людей до змін в музичному стилі та навіть зовнішніх, за якими ви скоро зможете спостерігати,
– розповіла співачка.
Що вже відомо про Нацвідбір на Євробачення-2026?
- Прийом заявок на участь у Національному відборі на Євробачення-2026 вже стартував. Подати свою кандидатуру можна з 3 вересня до 27 жовтня на офіційному сайті "Суспільне. Євробачення".
- Ім'я представника України стане відомим у лютому 2026 року.
- Співачка Джамала цього разу є музичною продюсеркою Нацвідбору, а креативним продюсером вдруге став Герман Нєнов – він відповідатиме за креативне й візуальне наповнення шоу.
- Переможець Національного відбору-2026 представить Україну на Євробаченні у Відні. Сам конкурс відбудеться на арені Wiener Stadthalle: перший півфінал – 12 травня 2026 року, другий півфінал – 14 травня, а гранд-фінал – 16 травня.