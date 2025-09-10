Артситка объяснила свое решение. Сообщает Show 24 со ссылкой на ТСН.
Как известно, SOWA дважды уже попадала в лонглист Национально отбора, однако не проходила дальше. Теперь она, признается, нацелена решительнее.
На этот раз я буду делать все возможное, чтобы стать еще раз частью такого действа. Сейчас происходят глобальные изменения в моем творчестве – от появления новых людей до изменений в музыкальном стиле и даже внешних, за которыми вы скоро сможете наблюдать,
– рассказала певица.
Что уже известно о Нацотборе на Евровидение-2026?
- Прием заявок на участие в Национальном отборе на Евровидение-2026 уже стартовал. Подать свою кандидатуру можно с 3 сентября по 27 октября на официальном сайте "Суспільне. Евровидение".
- Имя представителя Украины станет известно в феврале 2026 года.
- Певица Джамала на этот раз является музыкальным продюсером Нацотбора, а креативным продюсером во второй раз стал Герман Ненов – он будет отвечать за креативное и визуальное наполнение шоу.
- Победитель Национального отбора-2026 представит Украину на Евровидении в Вене. Сам конкурс состоится на арене Wiener Stadthalle: первый полуфинал – 12 мая 2026 года, второй полуфинал – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая.