В семье Софии Ротару тройное пополнение
- София Хлябич, племянница Софии Ротару, родила близнецов-мальчиков 9 октября в Черновцах.
- Другая племянница певицы, Анна, в тот же день стала мамой мальчика.
В семье Софии Ротару пополнение. Мамами стали две племянницы певицы.
Об этом в новом интервью рассказала сестра Софии Ротару Аурика. Пишет Show 24 со ссылкой на "Главком".
Читайте также После лет молчания: известный журналист заявил, что София Ротару готовится дать интервью
9 октября сестра Софии и Аурики Ротару, Лидия, стала бабушкой. Ее дочь София Хлябич (певица Sonya Kay) родила близнецов-мальчиков в Черновцах. Известно, что летом 2020 году девушка вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова.
В тот же день во второй раз стал дедушкой брат певиц Анатолий. Его дочь Анна родила сына. В интервью изданию Аурика Ротару поздравила семью с пополнением.
Кстати! Недавно журналист Алексей Суханов в интервью ютуб-каналу "И Грянул Грэм" заявил, что София Ротару находится в Украине и даже готовятся дать интервью, но ей нужно время.
Что известно о семье Софии Ротару?
София Ротару имеет двух братьев – Анатолия и Евгения, и трех сестер – Зинаиду, Лидию и Аурику.
Ранее Аурика Ротару рассказывала, что старшая сестра Зинаида живет в Кишиневе (столица Молдовы), средняя сестра Лидия – в Черновцах, Анатолий и Евгений – в родном селе Маршинцы Черновицкой области, а она с Софией – в Киеве. В то же время певица отметила, что они поддерживают связь.
София Ротару была замужем за музыкантом Анатолием Евдокименко. Они поженились в 1968 году, а 23 октября 2002 года мужчина умер. Его похоронили в Киеве на Байковом кладбище.
У супругов родился сын Руслан.