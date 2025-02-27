Он "ху*сос", – комик о победителе "Лиги смеха" Колмачевском, который уехал в Россию

Стендап-комик Андрей Колмачевский уехал строить свою карьеру в Россию. Напомним, что он победил в 1 сезоне программы "Лига смеха". Мужчина был участником команды "Два капитана 1955", где также играли Ирина Томай и Роман Мищеряков.

Об этом сообщает 24 Канал. Тренером команды "Два капитана 1955" был шоумен Сергей Сивохо, который умер 17 октября 2023 года от хронической болезни легких в 54-летнем возрасте.

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Комик Евгений Назаренко в "Случайном подкасте" рассказал, что где-то на 7 месяц полномасштабного вторжения России в Украину написал Андрею Колмачевскому в комментариях в телеграмме, что он "ху*сос".

Я ему написал после того, как он что-то запостил в футболке Киев, находясь в Москве,

– вспомнил юморист.

По словам Назаренко, Колмачевский ответил на его комментарий и стал оправдываться. Стендап-комик Ярослав Пирог говорит, что в начале великой войны Андрей опубликовал "черный квадрат". Тогда немало российских артистов выставляли его в инстаграме с надписью "Нет войне", якобы осуждая российскую агрессию.

Наиболее обедно Паше Евчуку, потому что Колмачевский крестил его ребенка. И когда-то Паша Евчук написал в фейсбуке: "Никто не знает, как открестить ребенка?",

– сказал Ярослав Пирог.

Для справки! Паша Евчук – продюсер, сценарист, стендап-комик и волонтер.

Евгений Назаренко об Андрее Колмачевском: смотрите видео онлайн

Судя по инстаграму Андрея Колмачевского, он продолжает развлекать российскую публику. На ютубе можно найти его выступления на шоу Stand Up, что транслируется на российском федеральном канале ТНТ. Мужчина тоже выступает в клубе StandUp Store Moscow.

Стоит отметить, что Колмачевский родился в Белоруссии. Однако когда-то он переехал в Украину и строил здесь довольно успешную карьеру, только наведываясь в родной Минск. Стендап-комик завоевал любовь украинских зрителей, однако потерял ее, когда уехал в Россию и поддержал войну своими действиями и молчаливой позицией.