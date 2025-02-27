Про це повідомляє 24 Канал. Тренером команди "Два капітани 1955" був шоумен Сергій Сивохо, який помер 17 жовтня 2023 року від хронічної хвороби легень у 54-річному віці.

До речі Стали російськими зірками, але народились в Україні: про кого йдеться

Комік Євген Назаренко у "Випадковому подкасті" розповів, що десь на 7 місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну написав Андрію Колмачевському в коментарях у телеграмі, що він "ху*сос".

Я йому написав після того, як він щось запостив у футболці Київ, знаходячись у Москві,

– пригадав гуморист.

За словами Назаренка, Колмачевський відповів на його коментар та почав виправдовуватися. Стендап-комік Ярослав Пірог каже, що на початку великої війни Андрій опублікував "чорний квадрат". Тоді чимало російських артистів виставляли його в інстаграмі з надписом "Ні війні", нібито засуджуючи російську агресію.

Найбільш обідно Паші Євчуку, тому що Колмачевський хрестив його дитину. І колись Паша Євчук написав у фейсбуці: "Ніхто не знає, як відхрестити дитину?",

– сказав Ярослав Пірог.

Для довідки! Паша Євчук – продюсер, сценарист, стендап-комік та волонтер.

Євген Назаренко про Андрія Колмачевського: дивіться відео онлайн

Судячи з інстаграму Андрія Колмачевського, він продовжує розважати російську публіку. На ютубі можна знайти його виступи на шоу Stand Up, що транслюється на російському федеральному каналі ТНТ. Чоловік також виступає у клубі StandUp Store Moscow.

Варто зазначити, що Колмачевський народився у Білорусі. Однак колись він переїхав до України та будував тут доволі успішну кар'єру, лиш навідуючись до рідного Мінська. Стендап-комік завоював любов українських глядачів, однак втратив її, коли поїхав до Росії та підтримав війну своїми діями й мовчазною позицією.