Победители Евровидения-2024 выступят в Украине: назвали обновленную дату концерта

Победители Евровидения-2024 Nemo должны были выступить в Украине весной этого года. Однако исполнители перенесли свой тур по Европе.

Теперь обновили информацию о концерте Nemo в Киеве и стало известно, когда певцы выступят для украинских фанатов. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Atlas, где как раз дадут концерт артисты.

Важно Эта война будет с нами всю жизнь․ Как ветеран передает свой опыт и готовит будущих воинов

Так, выяснилось, что Nemo перенесли свое выступление с 7 марта на 10 октября 2025 года. Все билеты, которые фаны купили ранее, остаются действительными.

Заметим, это будет первый концерт победителей Евровидения-2024 в Украине.

Почему Nemo перенесли концерт в Киеве

Еще летом 2024 года после победы в Евровидении-2024 Nemo анонсировали масштабный гастрольный тур по странам Европы, однако впоследствии объявили о переносе концертов на несколько месяцев. Причиной изменения концертного графика стала затяжная подготовка к выпуску нового альбома. Музыкант принял непростое решение – отложить гастроли, чтобы полностью сосредоточиться на создании качественного музыкального материала.